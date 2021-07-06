Администрация Байдена пересматривает санкционную политику в сторону смягчения – The Wall Street Journal

По данным СМИ, пересмотр санкционной политики США будет завершен к концу лета Фото: depositphotos.com

По данным издания, Белый дом пересматривает санкционную политику в сторону смягчения.

Речь идет о резком отходе от позиции администрации 45-го президента США Дональда Трампа, которая чаще других администраций пользовалась этим инструментом во внешней политике, пишет издание.

Пересмотр стратегии, как ожидается, будет завершен к концу лета. Новая, по информации собеседников газеты, рассчитана на то, чтобы остановить масштабные кампании по оказанию давления, избегать стороннего экономического ущерба. Белый дом хочет действовать совместно с союзниками в этом вопросе, а не в одностороннем порядке, рассказали источники, близкие к процессу.

Администрация США, по информации собеседников издания, ожидает на сотрудничество с союзниками по санкциям против Китая, России и Беларуси.

Санкционное давление на Венесуэлу, Иран и Северную Корею позволило достичь краткосрочных целей. В то же время это "не привело к значительному изменению поведения противников", пишет The Wall Street Journal.