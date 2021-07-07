Жена убитого президента Гаити находится в тяжелом состоянии

В стране рассматривают возможность перевода ее для лечения в США или Доминиканскую Республику.
Ранее СМИ сообщили, что первая леди умерла, однако посол Гаити в Санта-Доминго Смит Огюстен заявил, что Мартина Моиз жива.
Один из детей президента, присутствовавший во время нападения на резиденцию, не пострадал, уточнило издание Le Nouvelliste.
Премьер-министр Гаитти Клод Жозеф 7 июля выступил по национальному телевидению и объявил в стране чрезвычайное положение, сообщило Le Nouvelliste.
Жозеф заверил, что ситуация в стране находится под контролем, и призвал граждан сохранять спокойствие.
"Я разделяю горе супруги президента, которая была с ним. Разделяю горе детей президента. Для меня приоритет – поместить их в безопасное место", – сказал премьер.
Он отметил, что первая леди получает необходимую помощь.
По информации Жозефа, напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски. Премьер-министр заверил, что виновные в смерти Моиза не останутся безнаказанными.
В последние месяцы в республике проходили акции протеста против президента. В стране растут нищета и голод, это происходит на фоне разгула бандитизма, написало 7 июля The New York Times.
Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране.
Население Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки.
Президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля убили во время вооруженного нападения на частную резиденцию в столице Порт-о-Пренсе.
Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года. В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследовал дела о коррупции бывшего правительства страны, митингующие требовали его отставки.
В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек по обвинениям в причастности к заговору с целью свержения и убийства Моиза.