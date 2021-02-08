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Власти Гаити заявили, что предотвратили госпереворот и убийство президента. Страна находится на пороге конституционного кризиса

Президент Гаити Жовенель Моиз, пятилетний срок правления которого истек 7 февраля, не собирается уходить в отставку. Из-за недовольства его режимом 6-го и 7 февраля прошли акции протеста во главе с оппозицией.

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Власти Гаити рассказали о пресечении подготовки государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза, говорится в статье газеты The New York Times 7 февраля.

Оппозиция требовала отставки Моиса, поскольку его пятилетний срок правления истек в воскресенье. Он отказывается покинуть пост, утверждая, что в первый год его президентского срока страной фактически управляло временное правительство. 

Правительство республики сообщило о задержании более 20 человек в воскресенье по обвинениям в причастности к заговору с целью свержения и убийства президента. Под обвинения попали судья Верховного суда и один из генеральных инспекторов полиции ГГаити.

К полудню воскресенья произошли столкновения между протестующими и полицией в трех городах по всей стране. Судебная власть Гаити встала на сторону оппозиции, которая представляет из себя разрозненные группировки активистов, политиков и религиозных лидеров, и постановила, что президентский срок Моиза истек 7 февраля. Это решение поддержал представитель госдепартамента США Нед Прайс, заявив, что только после истечения полномочий Моиза его может сменить новый избранный президент. 

Моиз стремится расширить свои президентские полномочия, изменив конституцию Гаити. Референдум по принятию новой конституции назначили на апрель, и оппозиция опасается, что голосование не будет свободным и справедливым и только укрепит зарождающиеся авторитарные тенденции Моиза, отметило издание.

Из-за недовольства режимом Моиза на Гаити 6-го и 7 февраля состоялись протесты во главе с оппозицией, полиция применила слезоточивый газ.

Лидер оппозиционной коалиции Андре Мишель пообещал, что, если президент не уйдет в отставку, оппозиция будет проводить больше акций протеста и гражданского неповиновения. Оппозиционные политики рассчитывают на поддержку миллионов безработных гаитян (более 60% страны живет в условиях бедности), чтобы начать протесты, которые в прошлом часто перерастали в насилие и охватывали большую часть страны.

Президент Гаити, по информации The New York Times, никогда не был слабым игроком. Во время протестов Моиз скрывался в президентском дворце. Он не может свободно передвигаться даже по столице страны. Однако наблюдатели говорят, что у него высокие шансы сохранить властные полномочия. Слабая оппозиция не может договориться, как устранить Моиза от власти и кто придет ему на смену. Политическая неопределенность посеяла чувство страха и опасения, что уличные демонстрации в ближайшие дни приведут к насилию и погрузят страну в длительный период беспорядков.

В Гаити, кроме бедности, наблюдается высокий уровень бандитизма. Правозащитник Пьер Эсперанс в комментарии газете сказал, что "режим делегировал власть бандитам"Гаитяне подозревают, что рост числа банд за последние два года поддерживался президентом Моизом, чтобы подавить любое инакомыслие. В декабре министерство финансов США наложило санкции на ближайших союзников Моиза, включая бывшего главу министерства внутренних дел, за предоставление политической защиты и оружия бандам, нацелившимся на оппозиционные районы.

После многих лет голода, бедности и ежедневных отключений электроэнергии гаитяне говорят, что их страна самая бедная в Западном полушарии и сейчас находится в худшем состоянии, которое они когда-либо видели. Правительство не может удовлетворить элементарные потребности населения, говорится в статье газеты. Многие боятся выходить из дома, покупать продукты или платить за проезд в автобусе, чтобы не привлечь внимание бандитов. Гаитяне опасаются, что нынешняя политическая напряженность и грядущий конституционный кризис лишь усугубит состояние страны.

Теги: США, конституция, оппозиция, правозащитники, столкновения, беспорядки, кризис, Гаити, бедность, насилие, Жовенель Моиз, акции протеста
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