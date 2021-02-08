Власти Гаити заявили, что предотвратили госпереворот и убийство президента. Страна находится на пороге конституционного кризиса

Президент Гаити Жовенель Моиз, пятилетний срок правления которого истек 7 февраля, не собирается уходить в отставку. Из-за недовольства его режимом 6-го и 7 февраля прошли акции протеста во главе с оппозицией.

Власти Гаити рассказали о пресечении подготовки государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза, говорится в статье газеты The New York Times 7 февраля.

Оппозиция требовала отставки Моиса, поскольку его пятилетний срок правления истек в воскресенье. Он отказывается покинуть пост, утверждая, что в первый год его президентского срока страной фактически управляло временное правительство.

Правительство республики сообщило о задержании более 20 человек в воскресенье по обвинениям в причастности к заговору с целью свержения и убийства президента. Под обвинения попали судья Верховного суда и один из генеральных инспекторов полиции ГГаити.

К полудню воскресенья произошли столкновения между протестующими и полицией в трех городах по всей стране. Судебная власть Гаити встала на сторону оппозиции, которая представляет из себя разрозненные группировки активистов, политиков и религиозных лидеров, и постановила, что президентский срок Моиза истек 7 февраля. Это решение поддержал представитель госдепартамента США Нед Прайс, заявив, что только после истечения полномочий Моиза его может сменить новый избранный президент.