Литва построит стену на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов

"Мы начнем строить дополнительный барьер, разделяющий Литву и Беларусь, это станет знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", – пояснила Шимоните.
По ее словам, власти Беларуси способствуют нелегальной миграции в Литву, предлагая мигрантам оплатить авиабилеты в Минск.
"Есть туристические агентства, прямые перелеты, соединяющие Минск и Багдад, есть агентства как в Беларуси, так и в других странах, которые действуют и заманивают "туристов в Беларусь", – сказала премьер-министр.
Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.
За последние два дня пограничники в Друскининкае задержали 179 иностранцев, которые нелегально пересекли границу с Беларусью. Всего в этом году в Литву пытались попасть 938 нелегальных мигрантов из Беларуси, почти в 12 раз больше, чем в прошлом. В основном это были граждане Ирака, рассказали литовские пограничники.
В связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси кабинет министров Литвы 2 июля решил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.
В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.
Кроме того, министерство внутренних дел Литвы и другие ведомства обсуждают вопрос возведения забора на границе с Беларусью для уменьшения масштабов нелегальной миграции оттуда.
26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить".
По информации министра внутренних дел Агне Билотайте, стоимость забора на границе с Беларусью может достичь €15 млн. Об этом со ссылкой на закрытую ленту информагентства Delfi 17 июня писала "Европейская правда".
Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.