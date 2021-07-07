Литва построит стену на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов

"Мы начнем строить дополнительный барьер, разделяющий Литву и Беларусь, это станет знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", – пояснила Шимоните.

По ее словам, власти Беларуси способствуют нелегальной миграции в Литву, предлагая мигрантам оплатить авиабилеты в Минск.

"Есть туристические агентства, прямые перелеты, соединяющие Минск и Багдад, есть агентства как в Беларуси, так и в других странах, которые действуют и заманивают "туристов в Беларусь", – сказала премьер-министр.