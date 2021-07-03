Еврокомиссия поможет Литве в борьбе с миграционным кризисом на границе с Беларусью

Фон дер Ляйен: Ваши беспокойства и ваши проблемы, которые вы сейчас имеете в Литве, являются нашими европейскими проблемами и нашими беспокойствами Фото: EPA

"Что касается Беларуси и миграции. В этом случае мы видим политически мотивированную тенденцию. Европейская комиссия и Европейский союз рядом с вами в эти трудные времена. Как мы говорили с президентом и премьер-министром [Литвы], мы будем предоставлять больше поддержки через Frontex (Европейское пограничное агентство. – "ГОРДОН"), который уже здесь присутствует. Мы также хотим оказать поддержку через Европейский офис предоставления убежища в решении процедурных вопросов", – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что бюджет ЕС предусматривает выделение помощи в сумме €240 млн в долгосрочной перспективе, но сложившаяся ситуация на границах с Беларусью является чрезвычайной.

"Мы также имеем чрезвычайные фонды, которые могут пригодиться в этом случае. Одна вещь является абсолютно определенной: ваши беспокойства и ваши проблемы, которые вы сейчас имеете в Литве, являются нашими европейскими проблемами и нашими беспокойствами. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть: мы на вашей стороне в эти непростые времена", – заявила глава Еврокомиссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа во время этой пресс-конференции заявил, что нелегальная миграция со стороны Беларуси требует мер и улучшения пограничного контроля, а также институционального сотрудничества в рамках всего Евросоюза, включая дипломатические, политические и финансовые усилия.

"Такая координация имеет огромное и решающее значение в том, чтобы прекратить это явление как можно быстрее. Основания для такого кризиса были созданы белорусским режимом намеренно, чтобы открыть мигрантам свободный доступ к территории ЕС", – заявил он.