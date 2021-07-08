Аншлюс Беларуси Россией прошел точку невозврата – Пономарев

"Боюсь, что ситуация зашла за точку невозврата. Я действительно считаю, что процесс аншлюса Беларуси запущен и до 2024 года будет реализован Кремлем. Я считаю, что это основная ставка [президента РФ Владимира] Путина, которая идет с точки зрения его транзита власти", – сказал экс-депутат Госдумы.
Он считает, что единственное препятствие для планов главы Кремля – "лично фигура Александра Лукашенко".
"Если там будет не Лукашенко у власти, Беларусь уже будет под Россией. Путин лично Лукашенко боится, он не хочет его иметь своим политическим конкурентом", – объяснил Пономарев.
Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.
В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко, с 1994 года находящийся при власти в Беларуси, на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.
В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.
Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.
По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.
17 апреля 2021 года Лукашенко заявил, что принял решение, которое "будет одно из принципиальных за четверть века президентства".
В марте 2020 года Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.