Швейцария расширила санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair и ареста Протасевича

В санкционный список вошли 78 физических лиц и семь организаций из Беларуси.
16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц. Среди них – бизнесмены, члены семьи считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные. По данным "Радыё Свабода", под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, "Новая нефтяная компания", а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.
К санкциям против одного юридического лица из Беларуси присоединились семь стран: Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. К санкциям против 78 физических и семи юридических лиц присоединились шесть стран: Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Швейцария впервые ввела санкции против Беларуси в 2006 году "из-за несоблюдения законности на президентских выборах и серьезных нарушений прав человека".
14 октября прошлого года Швейцария расширила санкции, введя ограничительные меры против 40 белорусских чиновников (предполагают блокирование счетов и запрет въезда в страну).
11 декабря швейцарское правительство ввело визовые и финансовые санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 белорусских чиновников.