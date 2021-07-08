Швейцария расширила санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair и ареста Протасевича

В санкционный список Швейцарии из-за принудительной посадки рейса Ryanair вошли 78 физлиц и семь организаций из Беларуси Фото: EPA

В санкционный список вошли 78 физических лиц и семь организаций из Беларуси.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц. Среди них – бизнесмены, члены семьи считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные. По данным "Радыё Свабода", под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, "Новая нефтяная компания", а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.

К санкциям против одного юридического лица из Беларуси присоединились семь стран: Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. К санкциям против 78 физических и семи юридических лиц присоединились шесть стран: Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.