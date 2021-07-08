В Беларуси закрыли сайт оппозиционной газеты "Наша Ніва", главреда издания задержали

На данный момент сайт недоступен пользователям.

"На основании уведомления генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено п. 1 ст. 38 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by", – говорится в заявлении на сайте белорусского ведомства.

Помимо этого, в издании сообщили о задержании главного редактора Егора Марциновича, в доме которого силовики провели обыск. Еще двое сотрудников не выходят на связь.

В офисе газеты также проходят обыски, в том числе в бухгалтерии издания.