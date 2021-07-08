В Беларуси закрыли сайт оппозиционной газеты "Наша Ніва", главреда издания задержали

На данный момент сайт недоступен пользователям.
"На основании уведомления генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено п. 1 ст. 38 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by", – говорится в заявлении на сайте белорусского ведомства.
Помимо этого, в издании сообщили о задержании главного редактора Егора Марциновича, в доме которого силовики провели обыск. Еще двое сотрудников не выходят на связь.
В офисе газеты также проходят обыски, в том числе в бухгалтерии издания.
Оппозиционная газета "Наша Ніва", в частности, освещала массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента. На одном из митингов силовики задержали журналистку издания Екатерину Карпицкую.
В 2021 году это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее был заблокирован домен оппозиционного сайта TUT.BY. После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с "многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY". Заявление прокуратура опубликовала 18 мая в YouTube.
Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.