Под посольством Беларуси организовали митинг с красно-зелеными флагами. Произошла драка, дипмиссия отправила ноту в украинский МИД

В результате столкновения несколько человек получили травмы Фото: Белорусский Союз Журналистов / Telegram

Как сообщили в союзе, члены белорусской диаспоры в Киеве традиционно седьмого числа каждого месяца выходят к своему посольству.

На видео, помимо белорусских флагов, заметен также флаг Кубы, его наличие никак не объясняется.

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Видео: Onliner Stock / YouTube

В посольстве Беларуси заявили, что митинг был санкционирован, его проводили члены белорусской диаспоры, а на них напали "радикальные элементы из числа граждан Украины".

Посольство Беларуси посчитало, что украинская сторона приняла недостаточные меры, чтобы обеспечить безопасность диппредставительства, и отправило в МИД Украины ноту с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией.

По данным посольства, в результате драки ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии МВД Украины, получили телесные повреждения – закрытую черепно-мозговую травму, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика. Двое участников нападения, граждане Украины, были задержаны.

В посольстве сделали вывод "о целенаправленном и заранее спланированном характере" инцидента и потребовали от украинских правоохранителей как можно скорее расследовать его. "Белорусская сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу", – добавили в диппредставительстве.