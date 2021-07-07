ЕС требует освободить Бабарико, которого суд приговорил к 14 годам тюрьмы

Бабарико не допустили к выборам, политика арестовали после того, как он выразил намерение зарегистрироваться кандидатом в президенты Фото: ЕРА

Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних связей Петера Стано, опубликованном 6 июля.

"Бабарико содержался под стражей с 18 июня 2020 года только потому, что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах в августе 2020 года в качестве кандидата. Этот приговор является одним из не менее 125 несправедливых и произвольных приговоров, недавно вынесенных белорусскими судами по итогам политически мотивированных судебных процессов, часто проводимых за закрытыми дверями и без соблюдения надлежащих процедур", – подчеркивается в документе.

Стано отметил, что сейчас в Беларуси более 530 политзаключенных, задокументированы сотни случаев пыток.

"Режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко очевидным образом нарушает международные права человека, которые он обязался отстаивать. Режим должен остановить репрессии и несправедливость и привлечь виновных к ответственности", – добавил спикер.

Он призвал белорусские власти к диалогу с гражданским обществом и проведению новых выборов. Стано не исключает введения новых санкций против Беларуси.

"За серьезные нарушения прав человека приходится платить", – подчеркнул он.

Бабарико был арестован в 2020 году после того, как выразил намерение зарегистрироваться кандидатом на выборах президента Беларуси.