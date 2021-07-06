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Суд в Минске приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы

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Обвинение просило для Бабарико 15 лет тюрьмы
Обвинение просило для Бабарико 15 лет тюрьмы
Фото: ЕРА

6 июля Верховный суд Беларуси приговорил бывшего руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Об этом проинформировало в Telegram издание TUT.BY.

"Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Sputnik Беларусь отмечает, что приговор вступает в силу с момента объявления.

Суд рассматривал дело Бабарико, в котором он обвинялся в финансовых махинациях.

Обвинение попросило для него 15 лет тюрьмы.

В последнем слове в суде Бабарико отказался признавать вину.

Бабарико был арестован в 2020 году после того, как выразил намерение зарегистрироваться кандидатом на выборах президента Беларуси.

Контекст:

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Его, как и других оппозиционных кандидатов, дипломата Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского, не допустили к выборам.

18 июня Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

29 марта 2021 года Бабарико объявил о создании собственной партии "Вместе".

10 июня Московский райсуд Минска приговорил четырех волонтеров штаба Бабарико к пяти годам колонии усиленного режима каждого якобы за подготовку массовых беспорядков.

Дело о финансовых махинациях рассматривает Верховный суд Беларуси. Вместе с Бабарико обвиняемыми по делу проходят еще шесть человек. Им грозят тюремные сроки до шести с половиной лет.

Теги: Беларусь, арест, Верховный Суд, приговор, финансы, обвинение, уголовное дело, Виктор Бабарико
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