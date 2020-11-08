В Беларуси будут судить двух журналистов, задержанных на женском марше

Журналистов белорусской газеты "Наша ніва" Екатерину Карпицкую и российского издания "МБХ Медиа" Романа Попкова задержали на субботнем женском марше. Их отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Задержанных 7 ноября в Минске журналистов белорусской газеты "Наша ніва" Екатерину Карпицкую и российского сетевого издания "МБХ Медиа" Романа Попкова будут судить, сообщила Белорусская ассоциация журналистов в Telegram 7 ноября.

Обоих представителей СМИ задержали во время субботнего женского марша с цветами. Их отправили в минский Центр изоляции правонарушителей на переулке Окрестина.

По информации правозащитного центра "Вясна", на субботней акции также задержали, но позже отпустили журналистов Александра Силича и Дарью Чульцову.

Правозащитники опубликовали список из 34 человек, задержанных на вчерашнем женском марше. Из них 17 человек (в их числе двое указанных журналистов) уже отпустили.

До марша женщин в Минске на протестном марше медиков 7 ноября задержали как минимум 43 человека.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.росоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.