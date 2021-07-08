Команда заблокированного белорусского сайта TUT.BY запустила новое издание

"Бывшая команда TUT.ВY запускает новое медиа – Zerkalo.io. Мы – это часть бывшей команды редакции и социальных сетей TUT.ВY. Мы – это и вы, наши читатели. Zerkalo.io, как и TUT.ВY, можно (и нужно) читать. Мы продолжим публиковать самые важные новости общественно-политической жизни Беларуси", – говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что страницы TUT.ВY в соцсетях станут соцсетями Zerkalo и со временем поменяют названия.

"Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем", – добавила команда издания.

Позже издание сообщило в Telegram, что новый сайт не открывается из Беларуси. Читателям посоветовали воспользоваться VPN.