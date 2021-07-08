ГОРДОН
 
 
МИР

Команда заблокированного белорусского сайта TUT.BY запустила новое издание

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сейчас сайт TUT.BY в Беларуси заблокирован
Сейчас сайт TUT.BY в Беларуси заблокирован
Фото: Белорусский портал TUT.BY / Facebook

Бывшая команда заблокированного белорусского издания TUT.BY запускает новый сайт Zerkalo. Об этом сообщается на странице TUT.BY в Telegram 8 июля.

"Бывшая команда TUT.ВY запускает новое медиа – Zerkalo.io. Мы – это часть бывшей команды редакции и социальных сетей TUT.ВY. Мы – это и вы, наши читатели. Zerkalo.io, как и TUT.ВY, можно (и нужно) читать. Мы продолжим публиковать самые важные новости общественно-политической жизни Беларуси", – говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что страницы TUT.ВY в соцсетях станут соцсетями Zerkalo и со временем поменяют названия.

"Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем", – добавила команда издания.

Позже издание сообщило в Telegram, что новый сайт не открывается из Беларуси. Читателям посоветовали воспользоваться VPN.

Контекст:

В офисы белорусского оппозиционного портала TUT.BY в Минске и в регионах, а также домой к его редакторам пришли силовики 18 мая. Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело, статья – "уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с "многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY. Заявление прокуратура опубликовала 18 мая в YouTube.

Домен сайта TUT.BY заблокирован, сообщал соучредитель портала Кирилл Волошин. Сайт не открывается также ни в Украине, ни в России даже с использованием VPN.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY является самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещал массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента.

В декабре прошлого года портал лишили статуса СМИ из-за четырех предупреждений, которые он получил за свои материалы.

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СМИ, Беларусь, журналисты, блокирование, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской
  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской
"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс
"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс
Ирина Федишин в облегающем белом платье показала своих сыновей
Ирина Федишин в облегающем белом платье показала своих сыновей
  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе
  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова
  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова
Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона
Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
Как и сколько варить картошку
Как и сколько варить картошку
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела G
Виктория ВОРОНИНА
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS