"Из-за дела об "экстремизме". Белорусский оппозиционный портал TUT.BY удалил из соцсетей все свои публикации за последние полтора года

"Читатели много спрашивают, куда исчезли публикации за 2020-й и первые полгода 2021-го. Мы удалили публикации из-за дела об "экстремизме" наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников", – пояснили в редакции.

При этом в TUT.BY отметили, что сохраняют контроль над своими аккаунтами в социальных сетях.