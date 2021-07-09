Суд арестовал жителя Киева, который стрелял по полицейским из квартиры

Об этом сообщает Общественное.
Мартынюка арестовали на 60 дней без возможности внесения залога, уточняет "Сегодня".
Защита будет подавать апелляцию. Адвокат Мартынюка Татьяна Охримчук считает, что мужчина задержан незаконно. По ее мнению, обвинение "намеренно выбрало тяжелую статью с большим наказанием, хотя они могли квалифицировать дело по другой статье".
"Мартынюк не имел никакого умысла и не имел мысли, что за его дверью правоохранители. Они не представлялись и не предоставляли никаких документов для подтверждения личности. Мартынюк просил об этом, но ничего не было предоставлено", – сказала его адвокат.
Она подчеркнула, что обвинение не дало суду постановление, на основании которого полиция могла бы попасть в квартиру арестованного.
Мартынюк говорит, что "защищал жилье".
"Уже во время попытки срезать петли [на дверях] я был вынужден защищать свою жену и свое жилище с помощью оружия. Хочу отметить, что до выстрелов ни один из полицейских не показал своего удостоверения. Не было даже попытки донести текст или выслать на телефон постановление, согласно которому должны действовать правоохранительные органы", – добавил он.
7 июля полиция приехала по вызову на конфликт. Мартынюк забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь. По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, было как минимум два выстрела. Сначала сообщалось, что пострадали двое: у полицейского – огнестрельное ранение руки, у еще одного человека – гражданского – ранение лица.
Позже в прокуратуре заявили о трех пострадавших, третий тоже гражданский. Действия Мартынюка квалифицировали как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.
Конфликт, по данным полиции и по словам родственника стрелка, произошел из-за квартиры – ее якобы продали на аукционе и теперь неизвестные пытаются незаконно ее отобрать у Мартынюка. По информации ТСН, квартира стрелка была выставлена на торги из-за долгов и он оспаривал это решение.
Стрелка, который забаррикадировался в квартире, задержали. Перед этим он поджег жилье, пожар потушили. В полиции рассказали, что во время задержания мужчина вел себя неуравновешенно.