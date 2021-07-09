Суд арестовал жителя Киева, который стрелял по полицейским из квартиры

Арестованный Мартынюк сказал, что "был вынужден защищать свою жену и свое жилище с помощью оружия" Фото: suspilne.media

Об этом сообщает Общественное.

Мартынюка арестовали на 60 дней без возможности внесения залога, уточняет "Сегодня".

Защита будет подавать апелляцию. Адвокат Мартынюка Татьяна Охримчук считает, что мужчина задержан незаконно. По ее мнению, обвинение "намеренно выбрало тяжелую статью с большим наказанием, хотя они могли квалифицировать дело по другой статье".

"Мартынюк не имел никакого умысла и не имел мысли, что за его дверью правоохранители. Они не представлялись и не предоставляли никаких документов для подтверждения личности. Мартынюк просил об этом, но ничего не было предоставлено", – сказала его адвокат.

Она подчеркнула, что обвинение не дало суду постановление, на основании которого полиция могла бы попасть в квартиру арестованного.

Мартынюк говорит, что "защищал жилье".

"Уже во время попытки срезать петли [на дверях] я был вынужден защищать свою жену и свое жилище с помощью оружия. Хочу отметить, что до выстрелов ни один из полицейских не показал своего удостоверения. Не было даже попытки донести текст или выслать на телефон постановление, согласно которому должны действовать правоохранительные органы", – добавил он.