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Мужчине, который устроил стрельбу в Киеве, сообщили о подозрении. Ему грозит пожизненное заключение

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В Голосеевский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей
В Голосеевский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей
Фото: МВС України

Киевлянину Ивану Мартынюку, который 7 июля забаррикадировался в квартире на улице Голосеевской, а затем ранил двух людей, сообщили о подозрении. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Как отметили в прокуратуре, действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Сейчас в Голосеевский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4659179810760011

Контекст:

7 июля полиция приехала по вызову на конфликт. 38-летний мужчина, которого, по данным СМИ, зовут Иван Мартынюк, забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь. По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, было как минимум два выстрела. Пострадали двое: у полицейского – огнестрельное ранение руки, у еще одного человека  гражданского – ранение лица.

Конфликт, по данным полиции и по словам родственника стрелка, произошел из-за квартиры – ее якобы продали на аукционе и теперь неизвестные пытаются незаконно ее отобрать у Мартынюка. По информации ТСН, квартира стрелка была выставлена на торги из-за долгов и он оспаривал это решение.

Стрелка, который забаррикадировался в квартире, задержали. Перед этим он поджег жилье, пожар потушили. В полиции рассказали, что во время задержания мужчина вел себя неуравновешенно.

Полицейскому, который был ранен во время спецоперации по задержанию киевского стрелка, медики собирают кости руки, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Теги: Киев, стрельба, правоохранители, подозрение, квартира
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