Мужчине, который устроил стрельбу в Киеве, сообщили о подозрении. Ему грозит пожизненное заключение

В Голосеевский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей Фото: МВС України

Как отметили в прокуратуре, действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Сейчас в Голосеевский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.