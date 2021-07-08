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ПРОИСШЕСТВИЯ

Квартира киевского стрелка была выставлена на торги из-за долгов. Он оспаривал это решение

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Задержанный неделями не выходил из своей квартиры, рассказал адвокат
Задержанный неделями не выходил из своей квартиры, рассказал адвокат
Фото: npu.gov.ua

Киевлянин Иван Мартынюк, который забаррикадировался 7 июля в квартире на улице Голосеевской, а затем ранил двух людей, оспаривал решение по своей недвижимости. Об этом говорится в сюжете ТСН на "1+1".

В прошлом году журналисты снимали о нем сюжет, в котором рассказали, что квартиру Мартынюка выставили за долги на торги, у жилья появился новый владелец. Однако мужчина считал, что решение незаконно, потому что в квартире прописана его несовершеннолетняя племянница.

В квартире он находился без света и ремонта, не покидал ее ни на минуту, еду ему приносили друзья. Журналистам Мартынюк рассказывал, что ему постоянно угрожают, под дверью караулят группы людей.

Адвокат киевлянина Антон Луковкин рассказал "Стране", что решение о продаже квартиры в августе 2020 года было отменено.

"В этой квартире были прописаны его сестра и племянница. Покупатели, юристы и адвокаты, если их можно так назвать, решили не ждать процедуры и 13 мая начали первый штурм квартиры, пытались срезать двери. Я тогда подъехал и остановил это все. После нашего общения стало понятно, что это беспредельщики, и я вынес это в публичную плоскость. И подобные наглые попытки приостановились, но они продолжили ходить к нашему подзащитному Ивану", – сказал защитник.

Он считает, что Мартынюк во время штурма квартиры полицией находился в стрессе.

"У него есть зарегистрированное охотничье ружье. Были периоды, когда он месяц не выходил из квартиры, потому что постоянно люди ходили. Несмотря на суды, целый год его пытались выселить из этой квартиры новые собственники", – отметил Луковкин.

Он допускает, что подзащитный выстрелил от страха.

"Очевидно, что пошел на какие-то крайние меры. Я не знаю, был он пьян или нет. Сделают экспертизы – и посмотрим", – заявил адвокат.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube


Контекст:

7 июля полиция приехала по вызову на конфликт. 38-летний мужчина, которого, по данным СМИ, зовут Иван Мартынюк, забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь. По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, было как минимум два выстрела. Пострадали двое: у полицейского – огнестрельное ранение руки, у еще одного человека  гражданского – ранение лица.

Конфликт, по данным полиции и по словам родственника стрелка, произошел из-за квартиры – ее якобы продали на аукционе и теперь неизвестные пытаются незаконно ее отобрать у Мартынюка.

Стрелка, который забаррикадировался в квартире, задержали. Перед этим он поджег жилье, пожар потушили. В полиции рассказали, что во время задержания мужчина вел себя неуравновешенно.

Полицейскому, который был ранен во время спецоперации по задержанию киевского стрелка, медики собирают кости руки, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Теги: Киев, Украина, недвижимость, полиция, штурм, экспертиза, жилье, задержание, спецоперация, квартира
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