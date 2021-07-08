Квартира киевского стрелка была выставлена на торги из-за долгов. Он оспаривал это решение

В прошлом году журналисты снимали о нем сюжет, в котором рассказали, что квартиру Мартынюка выставили за долги на торги, у жилья появился новый владелец. Однако мужчина считал, что решение незаконно, потому что в квартире прописана его несовершеннолетняя племянница.

В квартире он находился без света и ремонта, не покидал ее ни на минуту, еду ему приносили друзья. Журналистам Мартынюк рассказывал, что ему постоянно угрожают, под дверью караулят группы людей.

Адвокат киевлянина Антон Луковкин рассказал "Стране", что решение о продаже квартиры в августе 2020 года было отменено.

"В этой квартире были прописаны его сестра и племянница. Покупатели, юристы и адвокаты, если их можно так назвать, решили не ждать процедуры и 13 мая начали первый штурм квартиры, пытались срезать двери. Я тогда подъехал и остановил это все. После нашего общения стало понятно, что это беспредельщики, и я вынес это в публичную плоскость. И подобные наглые попытки приостановились, но они продолжили ходить к нашему подзащитному Ивану", – сказал защитник.

Он считает, что Мартынюк во время штурма квартиры полицией находился в стрессе.

"У него есть зарегистрированное охотничье ружье. Были периоды, когда он месяц не выходил из квартиры, потому что постоянно люди ходили. Несмотря на суды, целый год его пытались выселить из этой квартиры новые собственники", – отметил Луковкин.

Он допускает, что подзащитный выстрелил от страха.

"Очевидно, что пошел на какие-то крайние меры. Я не знаю, был он пьян или нет. Сделают экспертизы – и посмотрим", – заявил адвокат.

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Видео: ТСН / YouTube



