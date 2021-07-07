Раненному киевским стрелком полицейскому врачи собирают руку – Геращенко

Правоохранитель был ранен картечью выстрелом из охотничьего ружья через дверь.
"Сейчас врачи больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти руки Сергея. Они говорят, что если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать. Надеемся, что все будет хорошо, хотя явно рука Сергея уже никогда не будет такой, как раньше", – отметил Геращенко.
По его информации, правоохранитель служит в полиции два года.
"Получает зарплату около 14 тыс. грн. Это меньше, чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьем ради других. Сергею сегодня было очень больно. Но он знал, на что идет, когда пошел работать в полицию. На его примере прошу всех граждан уважать и чтить работу простых полицейских", – написал замминистра.
Геращенко заявил, что, независимо от того, чем закончится лечение полицейского, он останется работать в Нацполиции, "даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным".
7 июля полиция приехала по вызову на конфликт. 38-летний мужчина, которого, по данным СМИ, зовут Иван Мартынюк, забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь. По словам Крищенко, было как минимум два выстрела. Пострадали двое: у полицейского огнестрельное ранение руки, у еще одного человека, гражданского, – ранение лица.
Конфликт, по данным полиции и по словам родственника стрелка, произошел из-за квартиры – ее якобы продали на аукционе и теперь неизвестные пытаются незаконно ее отобрать у Мартынюка.
Стрелка, который забаррикадировался в квартире, задержали. Перед этим он поджег жилье, пожар потушили. В полиции рассказали, что во время задержания мужчина вел себя неуравновешенно.