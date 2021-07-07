Раненному киевским стрелком полицейскому врачи собирают руку – Геращенко

Правоохранитель был ранен картечью выстрелом из охотничьего ружья через дверь.

"Сейчас врачи больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти руки Сергея. Они говорят, что если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать. Надеемся, что все будет хорошо, хотя явно рука Сергея уже никогда не будет такой, как раньше", – отметил Геращенко.

По его информации, правоохранитель служит в полиции два года.

"Получает зарплату около 14 тыс. грн. Это меньше, чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьем ради других. Сергею сегодня было очень больно. Но он знал, на что идет, когда пошел работать в полицию. На его примере прошу всех граждан уважать и чтить работу простых полицейских", – написал замминистра.

Геращенко заявил, что, независимо от того, чем закончится лечение полицейского, он останется работать в Нацполиции, "даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным".