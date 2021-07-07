Мужчина, который устроил стрельбу в полицейских в Киеве, при задержании вел себя неуравновешенно – полиция

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", правоохранитель рассказал, что стрелок не мог открыть дверь и согласился, чтобы ему помогли в этом полицейские.

"Во время переговоров [задержанный] вел себя психически неуравновешенно, угрожал применить оружие, поджечь квартиру. Потом сообщил, что он хочет выйти, но не может открыть дверь. Мы его уговорили, чтобы мы ему помогли открыть дверь, потому что, действительно, замки были выбиты. Он на это согласился. Во время попытки открыть двери, я не знаю, что произошло, он начал кричать, что будет стрелять. Но в связи с тем, что была реальная опасность, была реализована угроза поджога дома, с применением средств тушения пожара мы зашли в помещение и задержали это лицо", – сказал глава КОРД.

Он уточнил, что оружия в тот момент в руках мужчины не было.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказывал на этом же брифинге, что в квартире, кроме стрелка, была женщина – вероятно, его жена.

"Жена вела себя очень агрессивно", – добавил представитель КОРД.