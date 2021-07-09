Полицейский закрывал глазок, пока резали дверь, затем раздался выстрел. СМИ опубликовали видео конфликта из-за киевской квартиры

7 июля полиция приехала по вызову на конфликт. Иван Мартынюк забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь. По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, было как минимум два выстрела. Сначала сообщалось, что пострадали двое: у полицейского – огнестрельное ранение руки, у еще одного человека – гражданского – ранение лица.

Позже в прокуратуре заявили о трех пострадавших, третий тоже гражданский. Действия Мартынюка квалифицировали как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.

По данным "Надзвичайних новин", ранения, кроме полицейского, получили новый владелец квартиры и охранник.

Конфликт, по данным полиции и по словам родственника стрелка, произошел из-за квартиры – ее якобы продали на аукционе и теперь неизвестные пытаются незаконно ее отобрать у Мартынюка. По информации ТСН, квартира стрелка была выставлена на торги из-за долгов и он оспаривал это решение.

Стрелка, который забаррикадировался в квартире, задержали. Перед этим он поджег жилье, пожар потушили. В полиции рассказали, что во время задержания мужчина вел себя неуравновешенно.

9 июля Мартынюка арестовали на два месяца. Он в суде говорил, что защищал свое жилье.

"Уже во время попытки срезать петли [на дверях] я был вынужден защищать свою жену и свое жилище с помощью оружия. Хочу отметить, что до выстрелов ни один из полицейских не показал своего удостоверения. Не было даже попытки донести текст или выслать на телефон постановление, согласно которому должны действовать правоохранительные органы", – заявлял мужчина.