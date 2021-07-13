В Офисе президента Украины заявили, что продолжат использовать санкции СНБО

Последнее заседание СНБО прошло 18 июня. В его повестке дня было пять вопросов, один из них рассматривали в тайном режиме. Совбез тогда решил ввести санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа и двух россиян – гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и миллиардера, зампредседателя совета директоров компании "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. Зеленский сказал, что ограничения против всех четверых решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.

Ближайшее заседание СНБО Данилов анонсировал на эту пятницу. Впервые его проведут в одном из областных центров.

Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами "мощного органа – СНБО". 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, "черными пятницами".