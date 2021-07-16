Зеленский вывел Авакова из состава СНБО

Глава государства вывел из состава СНБО бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Этим же указом Зеленский ввел в состав СНБО нового главу МВД Дениса Монастырского.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст:

13 июля Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Верховная Рада назначила его министром.