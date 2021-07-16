ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский вывел Авакова из состава СНБО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года
Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал указ №298/2021, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.

Глава государства вывел из состава СНБО бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Этим же указом Зеленский ввел в состав СНБО нового главу МВД Дениса Монастырского.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст:

13 июля Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Верховная Рада назначила его министром.

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, СНБО, Владимир Зеленский, Денис Монастырский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом
Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом
"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей
"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей
  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании
  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании
"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо
"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо
"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью
"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
"Какая милота", "Мимими". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала, как выглядит романтика с ним
"Какая милота", "Мимими". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала, как выглядит романтика с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS