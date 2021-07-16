Геращенко подтвердил, что уйти в отставку Авакова попросил Зеленский

Он отметил, что Аваков не планировал быть вечным министром, поэтому предложение президента воспринял спокойно.

"Решением президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. Арсен Борисович принял это решение, оно было абсолютно спокойное, взвешенное, оно довольно давно готовилось", – сказал Геращенко.

По его словам, сейчас Аваков планирует отпуск, но после него вернется в Украину.