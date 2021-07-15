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ПОЛИТИКА

Верещук про Авакова: Я искренне считаю, что он был неплохим министром

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Верещук: Нужно уметь благодарить, и сейчас поведение Авакова, я считаю, зрелое
Верещук: Нужно уметь благодарить, и сейчас поведение Авакова, я считаю, зрелое
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Подавший вчера в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков сумел в трудное для Украины время сконцентрировать власть и начать реформу МВД, отметила народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по госбезопасности и обороне комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук в эфире "Ток-шоу №1 Василия Голованова" на телеканале "Украина 24".

"У нас нет оснований думать, что заявление [Аваковым] было написано под принуждением, что его кто-то вынудил. Потому что фигура господина Арсена не позволяет говорить о том, что его можно заставить что-то сделать, если он этого не хочет и не видит в этом рационального зерна. У нас нет оснований вынуждать Авакова не идти в отставку, – отметила Верещук. – Когда мы говорим о его роли, то я искренне считаю, что он был неплохим министром. Есть недоработки, но давайте посмотрим ретроспективно, с чего все начиналось в 2014 году".

Она отметила, что до прихода Авакова госавтоинспекция была тотально коррумпированной.

"Мы любим критиковать, но давайте посмотрим, что было хорошего? Мы помним, какой была ГАИ на дорогах, этот "инспектор Петренко", над которым потешалась уже вся страна, потому что не могли уже смотреть на эти взятки и тотальную коррупцию. Сегодня ГАИ нет. К Нацполиции, возможно, есть вопросы, но так ли тотально она не реформирована? Нет, у нас есть основания говорить, что она работает для нашей страны, почему-то мы звоним 102 и хотим, чтобы нас защитили. Вспомним теперь полицию диалога – когда проходят митинги, работают ли там парни и девушки, которые идут и разговаривают с людьми? Ведь не только дубинки, не только слезоточивый газ – как происходит вокруг в мире, какие там применяют средства сдерживания. И что говорить, они местами гораздо хуже, чем то, что происходит у нас в государстве. Есть ли в этом заслуга Авакова? Да, есть", – подчеркнула нардеп.

Верещук напомнила, что при содействии Авакова в Украине приняли закон о "ворах в законе".

"Я знаю как член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, как нам трудно давались некоторые законопроекты. Может, кто-то забыл, но у нас есть закон о ворах в законе. Кто был инициатором, кто додавил? Кто мог подумать о таком до 2014 года? У нас люди с судимостями были президентами", – заявила она.

Политик убеждена, что экс-глава МВД из политики не уйдет.

"Нужно уметь благодарить, и сейчас поведение Авакова, я считаю, зрелое. Мы не слышим конфликтов, мы не видим каких-то публичных разборок, мы зрело решаем вопросы. Президент сказал на фракции: время пришло. Мы благодарим Арсена Борисовича, он точно найдет свое место, потому что он является национальным политиком. Он не был в системе, когда пришел в 2014 году, и стал министром внутренних дел, хотя не работал в системе до этого. И посмотрите, как ему удалось концентрировать власть. Хорошо это или плохо? В нашей стране и в те годы, и сейчас это хорошо. Потому что мы должны иметь сильную руку, сильных людей, от которых мы ждем твердых решений", – подытожила Ирина Верещук.

Контекст:

13 июля глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности. Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".

Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 июля внес кандидатуру Монастырского на пост главы МВД. Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Теги: Верховная Рада, МВД, ГАИ, коррупция, Арсен Аваков, Ирина Верещук, отставка, Владимир Зеленский, реформа
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