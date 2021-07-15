Верещук про Авакова: Я искренне считаю, что он был неплохим министром

"У нас нет оснований думать, что заявление [Аваковым] было написано под принуждением, что его кто-то вынудил. Потому что фигура господина Арсена не позволяет говорить о том, что его можно заставить что-то сделать, если он этого не хочет и не видит в этом рационального зерна. У нас нет оснований вынуждать Авакова не идти в отставку, – отметила Верещук. – Когда мы говорим о его роли, то я искренне считаю, что он был неплохим министром. Есть недоработки, но давайте посмотрим ретроспективно, с чего все начиналось в 2014 году".

Она отметила, что до прихода Авакова госавтоинспекция была тотально коррумпированной.

"Мы любим критиковать, но давайте посмотрим, что было хорошего? Мы помним, какой была ГАИ на дорогах, этот "инспектор Петренко", над которым потешалась уже вся страна, потому что не могли уже смотреть на эти взятки и тотальную коррупцию. Сегодня ГАИ нет. К Нацполиции, возможно, есть вопросы, но так ли тотально она не реформирована? Нет, у нас есть основания говорить, что она работает для нашей страны, почему-то мы звоним 102 и хотим, чтобы нас защитили. Вспомним теперь полицию диалога – когда проходят митинги, работают ли там парни и девушки, которые идут и разговаривают с людьми? Ведь не только дубинки, не только слезоточивый газ – как происходит вокруг в мире, какие там применяют средства сдерживания. И что говорить, они местами гораздо хуже, чем то, что происходит у нас в государстве. Есть ли в этом заслуга Авакова? Да, есть", – подчеркнула нардеп.

Верещук напомнила, что при содействии Авакова в Украине приняли закон о "ворах в законе".

"Я знаю как член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, как нам трудно давались некоторые законопроекты. Может, кто-то забыл, но у нас есть закон о ворах в законе. Кто был инициатором, кто додавил? Кто мог подумать о таком до 2014 года? У нас люди с судимостями были президентами", – заявила она.

Политик убеждена, что экс-глава МВД из политики не уйдет.

"Нужно уметь благодарить, и сейчас поведение Авакова, я считаю, зрелое. Мы не слышим конфликтов, мы не видим каких-то публичных разборок, мы зрело решаем вопросы. Президент сказал на фракции: время пришло. Мы благодарим Арсена Борисовича, он точно найдет свое место, потому что он является национальным политиком. Он не был в системе, когда пришел в 2014 году, и стал министром внутренних дел, хотя не работал в системе до этого. И посмотрите, как ему удалось концентрировать власть. Хорошо это или плохо? В нашей стране и в те годы, и сейчас это хорошо. Потому что мы должны иметь сильную руку, сильных людей, от которых мы ждем твердых решений", – подытожила Ирина Верещук.