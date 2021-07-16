Активисты под МВД отпраздновали отставку Авакова. Фото

Участники мероприятия зажгли фаеры, включили музыку, танцевали и запускали салюты. Они также требовали от следующего министра проведения реформы правоохранительных органов.
По оценке "Букв", было около 200 человек. Акцию они назвали "праздничный общенациональный ультрапозитивный рейв".
Правоохранители приняли "беспрецедентные меры безопасности в связи с акцией", отмечает УНИАН. Было перекрыто движение транспорта на близлежащих улицах и оцеплен полицией весь квартал, в котором находится министерство. Людей пропускали только после досмотра вещей. По данным УНИАН, полиции было заметно больше, чем участников акции.
Агентство отмечает, что на акцию пришли два человека с флагом ЛГБТ, которые не смогли сказать, какую организацию представляют, агрессивно реагировали на попытки снимать их и находились под охраной полиции.
"Черт ушел! Празднуем. Следующий праздник будет, когда он пойдет в тюрьму или в ад, где и место чертям", – заявил активист Сергей Стерненко.
13 июля глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности. Подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".
Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 июля внес кандидатуру Монастырского на пост главы МВД. Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.
Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.