Активисты под МВД отпраздновали отставку Авакова. Фото

Участники мероприятия зажгли фаеры, включили музыку, танцевали и запускали салюты. Они также требовали от следующего министра проведения реформы правоохранительных органов.

По оценке "Букв", было около 200 человек. Акцию они назвали "праздничный общенациональный ультрапозитивный рейв".

Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com

Правоохранители приняли "беспрецедентные меры безопасности в связи с акцией", отмечает УНИАН. Было перекрыто движение транспорта на близлежащих улицах и оцеплен полицией весь квартал, в котором находится министерство. Людей пропускали только после досмотра вещей. По данным УНИАН, полиции было заметно больше, чем участников акции.

Агентство отмечает, что на акцию пришли два человека с флагом ЛГБТ, которые не смогли сказать, какую организацию представляют, агрессивно реагировали на попытки снимать их и находились под охраной полиции.

"Черт ушел! Празднуем. Следующий праздник будет, когда он пойдет в тюрьму или в ад, где и место чертям", – заявил активист Сергей Стерненко.