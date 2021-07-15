Организаторы Марша равенства в Киеве назвали дату мероприятия

На марше ожидается до 10 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Помимо этого, с 21 августа по 19 сентября будет проходить ряд других мероприятий в рамках украинского национального "ПрайдМесяца".

"Главная тематика нынешнего "КиевПрайда" – безопасность. Мы решительно, громко и бок о бок будем требовать введения в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ и другим группам, которые уже годами страдают от насилия. В частности, нам нужна имплементация законопроекта №5488, который предусматривает наказание за подобные уголовные действия", – говорится в сообщении.

Как отмечают организаторы, на мероприятии планируется сформировать манифест с требованиями участников Марша равенства.

"Мы устали ждать изменений и терпеть систематические запугивания, давление, срывы мирных мероприятий, нападения на активистов и активисток, ЛГБТ сообщество и людей, которые просто хотят быть собой. Мы требуем изменений здесь и сейчас, ведь хотим жить свободно в своей стране, чтобы развивать свободное общество и работать на его благо без боязни за свою идентичность", – сказано в заявлении организаторов.

На марше ожидается до 10 тыс. человек.

Мероприятия пройдут с соблюдением карантинных требований. Организаторы также призвали всех, кто планирует участвовать в "КиевПрайде", вакцинироваться от COVID-19.