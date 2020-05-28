Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Марш равенства в Украине проведут онлайн

В связи с эпидемией коронавируса все мероприятия в рамках "КиевПрайда" в июне пройдут в режиме онлайн, заявили организаторы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЛГБТ-активисты намерены устроить Марш равенства оффлайн в сентябре
ЛГБТ-активисты намерены устроить Марш равенства оффлайн в сентябре
Фото: ЕРА

Марш равенства и другие мероприятия "КиевПрайда" в 2020 году пройдут онлайн из-за риска распространения коронавируса. Об этом организаторы прайда сообщили в Facebook.

"Карантин и запрет массовых мероприятий являются важными аспектами безопасности граждан и гражданок, однако благодаря онлайн-форматам у нас будет возможность традиционно в июне объединить украинское и мировое общество вокруг темы прав ЛГБТ+ в Украине", – сказано в анонсе.

С 6-го по 27 июня в соцсетях и на различных цифровых платформах состоятся панельные дискуссии, флешмобы, розыгрыши, марафоны, лекции, трансляции и вечеринки.

Организаторы планируют в сентябре провести Марш равенства и "Прайд-неделю" в обычном формате.

https://www.facebook.com/kyivpride/videos/711601416328608/

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

Теги: Киев, ЛГБТ, карантин, Марш равенства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией
Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией
"Ехала на машине, потом шла пешком через границу". Экс-участница "ВИА Гры" Герцег вернулась в Украину
"Ехала на машине, потом шла пешком через границу". Экс-участница "ВИА Гры" Герцег вернулась в Украину
"Крутой мем". Поклонники пошутили над фото Могилевской. Певица оценила их юмор
"Крутой мем". Поклонники пошутили над фото Могилевской. Певица оценила их юмор
  "Эта дрыщара жрет все подряд и худая". Каминская из "НеАнгелов" опровергла обвинения в краже костюмов Вики
  "Эта дрыщара жрет все подряд и худая". Каминская из "НеАнгелов" опровергла обвинения в краже костюмов Вики
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS