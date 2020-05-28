Марш равенства в Украине проведут онлайн

В связи с эпидемией коронавируса все мероприятия в рамках "КиевПрайда" в июне пройдут в режиме онлайн, заявили организаторы.

Марш равенства и другие мероприятия "КиевПрайда" в 2020 году пройдут онлайн из-за риска распространения коронавируса. Об этом организаторы прайда сообщили в Facebook.

"Карантин и запрет массовых мероприятий являются важными аспектами безопасности граждан и гражданок, однако благодаря онлайн-форматам у нас будет возможность традиционно в июне объединить украинское и мировое общество вокруг темы прав ЛГБТ+ в Украине", – сказано в анонсе.

С 6-го по 27 июня в соцсетях и на различных цифровых платформах состоятся панельные дискуссии, флешмобы, розыгрыши, марафоны, лекции, трансляции и вечеринки.

Организаторы планируют в сентябре провести Марш равенства и "Прайд-неделю" в обычном формате.

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.