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Выездное заседание СНБО перенесли в Киев. Его хотели провести на границе с Россией – СМИ

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Данилов 12 июля говорил о первом выездном заседании СНБО
Данилов 12 июля говорил о первом выездном заседании СНБО
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Планы по проведению заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) изменились, оно состоится в Киеве 16 июля. Об этом сообщил информированный собеседник агентства "РБК-Украина".

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал 12 июля первое выездное заседание. "Оно состоится непосредственно в регионе", – говорил он.

По неизвестным причинам планы изменились, заседание состоится в Киеве, объяснил источник.

Издание ZN.UA уточнило, что заседание СНБО проведут в 16.30 в Офисе президента Украины (ОП), а не на участке границы Украины и России в Сумской области, как планировалось ранее. Собеседники издания указали, что на выездном заседании СНБО хотели заслушать доклад главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко про оборудование и укрепление украинских границ.

По информации источников ZN.UA в ОП, повестка дня завтрашнего заседания состоит из шести пунктов, один из которых секретный. Члены СНБО обсудят допуск иностранных вооруженных подразделений на территорию Украины в 2021 году для участия в двух военных учениях – "Независимость объединяет – 2021" и "Объединенные усилия – 2021".

В СНБО обсудят вопросы государственной политики в сфере гражданства. Еще один пункт повестки дня – персональные экономические и другие санкций. Как отметило издание, члены СНБО обсудят тему стимулирования поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики страны и ее обороноспособности.

В ОП сообщили, что брифинг по результатам заседания СНБО пройдет ориентировочно в 18.00.

Контекст:

Предыдущее заседание СНБО прошло 18 июня. В повестке дня было пять вопросов, один из них рассматривали в тайном режимеСовбез тогда решил ввести санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа и двух россиян – гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и миллиардера, зампредседателя совета директоров компании "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ограничения против всех четверых решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.

Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами "мощного органа – СНБО". 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, "черными пятницами".

Теги: Россия, Киев, СНБО, Госпогранслужба, оборона, учения, Офис президента Украины, Алексей Данилов, границы
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