Выездное заседание СНБО перенесли в Киев. Его хотели провести на границе с Россией – СМИ

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал 12 июля первое выездное заседание. "Оно состоится непосредственно в регионе", – говорил он.
По неизвестным причинам планы изменились, заседание состоится в Киеве, объяснил источник.
Издание ZN.UA уточнило, что заседание СНБО проведут в 16.30 в Офисе президента Украины (ОП), а не на участке границы Украины и России в Сумской области, как планировалось ранее. Собеседники издания указали, что на выездном заседании СНБО хотели заслушать доклад главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко про оборудование и укрепление украинских границ.
По информации источников ZN.UA в ОП, повестка дня завтрашнего заседания состоит из шести пунктов, один из которых секретный. Члены СНБО обсудят допуск иностранных вооруженных подразделений на территорию Украины в 2021 году для участия в двух военных учениях – "Независимость объединяет – 2021" и "Объединенные усилия – 2021".
В СНБО обсудят вопросы государственной политики в сфере гражданства. Еще один пункт повестки дня – персональные экономические и другие санкций. Как отметило издание, члены СНБО обсудят тему стимулирования поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики страны и ее обороноспособности.
В ОП сообщили, что брифинг по результатам заседания СНБО пройдет ориентировочно в 18.00.
Предыдущее заседание СНБО прошло 18 июня. В повестке дня было пять вопросов, один из них рассматривали в тайном режиме. Совбез тогда решил ввести санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа и двух россиян – гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и миллиардера, зампредседателя совета директоров компании "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ограничения против всех четверых решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.
Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.
Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами "мощного органа – СНБО". 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, "черными пятницами".