Выездное заседание СНБО перенесли в Киев. Его хотели провести на границе с Россией – СМИ

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал 12 июля первое выездное заседание. "Оно состоится непосредственно в регионе", – говорил он.

По неизвестным причинам планы изменились, заседание состоится в Киеве, объяснил источник.

Издание ZN.UA уточнило, что заседание СНБО проведут в 16.30 в Офисе президента Украины (ОП), а не на участке границы Украины и России в Сумской области, как планировалось ранее. Собеседники издания указали, что на выездном заседании СНБО хотели заслушать доклад главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко про оборудование и укрепление украинских границ.

По информации источников ZN.UA в ОП, повестка дня завтрашнего заседания состоит из шести пунктов, один из которых секретный. Члены СНБО обсудят допуск иностранных вооруженных подразделений на территорию Украины в 2021 году для участия в двух военных учениях – "Независимость объединяет – 2021" и "Объединенные усилия – 2021".

В СНБО обсудят вопросы государственной политики в сфере гражданства. Еще один пункт повестки дня – персональные экономические и другие санкций. Как отметило издание, члены СНБО обсудят тему стимулирования поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики страны и ее обороноспособности.

В ОП сообщили, что брифинг по результатам заседания СНБО пройдет ориентировочно в 18.00.