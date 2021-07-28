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Чиновников "Укрзалізниці" будут судить из-за 58,6 млн грн убытков на псевдоремонте – Офис генпрокурора

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Прокуратура обвиняет 15 чиновников "Укрзалізниці" в хищениях на предприятии
Прокуратура обвиняет 15 чиновников "Укрзалізниці" в хищениях на предприятии
Фото: gp.gov.ua

В Украине будут судить 15 человек, обвиняемых в хищениях в "Укрзализнізниці" в результате псевдоремонта дизель-поездов. Об этом 28 июля сообщили в Офисе генпрокурора.

Согласно данным следствия, среди обвиняемых в хищении находятся экс-глава одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал "Укрзалізниці"; его бывшие заместители, экс-руководители и действующие руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок; главы производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов акционерного общества.

Отмечается, что в период с 2015-го по 2016 год злоумышленники незаконно завладели 58,6 млн грн в результате организации псевдоремонта дизель-поездов.

"Они составили и выдали заведомо ложные документы о якобы модернизации более 20 дизель-поездов, достоверно зная, что никаких ремонтных работ не могло быть проведено в связи с отсутствием у предприятия-исполнителя специалистов и оборудования", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Экспертиза, со своей стороны, установила, что "все средства были присвоены обвиняемыми".

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины (завладение средствами в особо крупных размерах, служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, подделка документов).

Теги: Укрзалізниця, следствие, экспертиза, ремонт, правоохранители, убытки, чиновники, документы, подделка, Офис генпрокурора, хищение
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