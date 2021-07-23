"Укрцемент": Ожидаемых от повышения тарифов средств "Укрзалізниця" может и не получить

Людмила Крипка: Второй такой же важный вопрос – увеличится нагрузка на автомобильные перевозки Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

"Ожидаемого поступления средств "Укрзалізниця" может и не получить. Потому что предприятия, в частности цементной отрасли, просто переведут логистику в другой сегмент, в сегмент автомобильных перевозок. И как результат – доходов "Укрзалізниця" не получит. И второй такой же важный вопрос – увеличится нагрузка на автомобильные перевозки", – заявила она.

Исполнительный директор "Укрцемента" добавила, что с повышением тарифов вырастут и цены на продукцию – разница составит 5–8%, и, соответственно, увеличится стоимость строительства в Украине.