"Укрцемент": Ожидаемых от повышения тарифов средств "Укрзалізниця" может и не получить

"Ожидаемого поступления средств "Укрзалізниця" может и не получить. Потому что предприятия, в частности цементной отрасли, просто переведут логистику в другой сегмент, в сегмент автомобильных перевозок. И как результат – доходов "Укрзалізниця" не получит. И второй такой же важный вопрос – увеличится нагрузка на автомобильные перевозки", – заявила она.
Исполнительный директор "Укрцемента" добавила, что с повышением тарифов вырастут и цены на продукцию – разница составит 5–8%, и, соответственно, увеличится стоимость строительства в Украине.
5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.
Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.