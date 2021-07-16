"Миллион в час". В "Слуге народа" назвали сумму убытков "Укрзалізниці" от коррупции в закупках

"После того как мы услышали друг друга, НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам "Укрзалізниці". И таки не зря. Убытки "Укрзалізниці" от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только за последний год. Это 666 млн грн в месяц. Это 21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час. Пока я пишу этот пост, кто-то в карман уже кладет наш с вами миллион гривен. Безнаказанно", – написала политик.
Правоохранители должны пресечь не преступление, а предотвратить повторение схем в "Укрзалізниці", сообщила Гришина.
"Они [схемы] одни и те же на протяжении многих лет. Воры не слишком напрягаются в креативе", – добавила депутат.
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.
В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало.
В июле "Апостроф" сообщил со ссылкой на источники в Министерстве инфраструктуры, что "Укрзалізниця" на неопределенное время заморозила выплаты ряда премиальных начислений, но выплатила 750 млн дивидендов Кабинету Министров Украины за 2019 год, оплату которых в бюджет ранее отложили из-за пандемии.