"Миллион в час". В "Слуге народа" назвали сумму убытков "Укрзалізниці" от коррупции в закупках

"После того как мы услышали друг друга, НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам "Укрзалізниці". И таки не зря. Убытки "Укрзалізниці" от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только за последний год. Это 666 млн грн в месяц. Это 21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час. Пока я пишу этот пост, кто-то в карман уже кладет наш с вами миллион гривен. Безнаказанно", – написала политик.

Правоохранители должны пресечь не преступление, а предотвратить повторение схем в "Укрзалізниці", сообщила Гришина.

"Они [схемы] одни и те же на протяжении многих лет. Воры не слишком напрягаются в креативе", – добавила депутат.