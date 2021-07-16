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"Миллион в час". В "Слуге народа" назвали сумму убытков "Укрзалізниці" от коррупции в закупках

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В прошлом году "Укрзалізниця" получила почти 11,9 млрд грн чистого убытка
В прошлом году "Укрзалізниця" получила почти 11,9 млрд грн чистого убытка
Фото: epravda.com.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины оценили убытки "Укрзалізниці" от коррупции в закупках в 8 млрд грн за 2020 год, это 1 млн грн в час. Такие подсчеты привела в Facebook 15 июля глава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке "Укрзалізниці", нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.

"После того как мы услышали друг друга, НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам "Укрзалізниці". И таки не зря. Убытки "Укрзалізниці" от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только за последний год. Это 666 млн грн в месяц. Это 21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час. Пока я пишу этот пост, кто-то в карман уже кладет наш с вами миллион гривен. Безнаказанно", – написала политик.

https://www.facebook.com/j.gryshyna/posts/4150043091758179

Правоохранители должны пресечь не преступление, а предотвратить повторение схем в "Укрзалізниці", сообщила Гришина.

"Они [схемы] одни и те же на протяжении многих лет. Воры не слишком напрягаются в креативе", – добавила депутат.

Контекст:

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало.

В июле "Апостроф" сообщил со ссылкой на источники в Министерстве инфраструктуры, что "Укрзалізниця" на неопределенное время заморозила выплаты ряда премиальных начислений, но выплатила 750 млн дивидендов Кабинету Министров Украины за 2019 год, оплату которых в бюджет ранее отложили из-за пандемии.

Теги: коррупция, Укрзалізниця, убытки, НАБУ, финансы, инфраструктура, Юлия Гришина
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