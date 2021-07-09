"Укрзалізниця" представила первый инклюзивный поезд

"Сегодня представляем первый в истории Украины пригородный поезд, модернизированный по новым стандартам и учитывающий потребности людей с инвалидностью", – говорится в сообщении.

Поезд состоит из 10 вагонов, оборудованных пандусами и местами для людей на колясках. Указатели в поезде выполнены шрифтом Брайля, уборные стали доступны для людей с инвалидностью. Также в поезде установлены крепления для перевозки велосипедов.

Модернизация поезда обошлась в 70 млн грн, а внедрение инклюзивности в нем – почти в 2,2 млн грн.

До конца года в "Укрзалізниці" планируют создать еще шесть таких поездов.