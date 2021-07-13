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СБУ разоблачила коррупционную схему в Криворожском филиале "Укрзалізниці" на 7,5 млн грн

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Во время обысков правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности
Во время обысков правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в Криворожском филиале "Укрзалізниці", чиновники которого искусственно занижали стоимость транспортных услуг госпредприятия в интересах аффилированных бизнес-структур. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба инициировала проведение судебно-экономической экспертизы. Специалисты установили, что коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 7,5 млн грн.

По предварительным данным следствия, один из руководителей филиала организовал механизм уклонения предпринимателей от уплаты установленной суммы платежей за использование подвижного состава "Укрзалізниці". Для реализации схемы ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

"Установлено, что для перевозки грузов одного из промышленных предприятий чиновники выделяли платформы с дополнительным технологическим оборудованием. При этом в бухгалтерские документы вносили цены как за эксплуатацию обычных вагонов, предназначенных для транспортировки промышленного сырья", – пояснили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

Высокопоставленному чиновнику структурного подразделения госпредприятия сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Теги: СБУ, коррупция, Укрзалізниця, экспертиза, ущерб, Служба безопасности Украины
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