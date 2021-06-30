СБУ разоблачила контрабандистов, которые хотели переправить в ЕС украшения периода Киевской Руси

В состав группы входило несколько жителей региона, которые выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они искали через интернет. Переправить контрабанду планировалось с помощью сервисов международной почтовой связи.

По месту жительства злоумышленников обнаружили изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси; холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта I тысячелетия н.э.

Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.

Следственные действия продолжаются. Одному из организаторов группы сообщили о подозрении.