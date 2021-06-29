СБУ разоблачила коррупционную схему на закупках программного обеспечения для государственных структур

По данным СБУ, директор частной компании – поставщика программного обеспечения подделал документацию при участии в тендере Фото: depositphotos.com

Оперативники СБУ установили, что директор частной компании – поставщика программного обеспечения подал заявку на участие в тендере, который объявила Национальная школа судей Украины. После победы в нем мужчина умышленно подделал финансово-хозяйственную документацию. В результате вместо надлежащего ПО он поставил программы, которые не соответствовали требованиям конкурса и условиям договора.

"При этом соответствующие должностные лица Национальной школы судей Украины "согласились" на такое программное обеспечение. Как следствие, правоохранители задокументировали миллионные злоупотребления при закупке программного обеспечения", – говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов, использование такого программного обеспечения могло привести к уязвимости информационных сетей заведения и утечке данных.

Правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – четыре года лишения свободы.

Также о подозрении сообщили ответственному должностному лицу Национальной школы судей по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – ограничение свободы на срок до трех лет.