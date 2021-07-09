В Николаевской области СБУ разоблачила незаконную добычу гранита предприятиями, которые находятся под санкциями СНБО

По версии следствия, "схему" организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) применил санкции. Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу "Большое строительство".
"Несмотря на запрет их деятельности, они сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А те осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух", – сообщили в СБУ.
Во время обысков изъяли производственные комплексы асфальтобетонного завода, грузовые автомобили, бульдозер-погрузчик, экскаватор.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины от 15 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" сроком на три года. В санкционные списки вошли 13 физических лиц и 95 юридических, в том числе две российские компании.