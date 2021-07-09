В Николаевской области СБУ разоблачила незаконную добычу гранита предприятиями, которые находятся под санкциями СНБО

По версии следствия, "схему" организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) применил санкции. Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу "Большое строительство".

"Несмотря на запрет их деятельности, они сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А те осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух", – сообщили в СБУ.

Во время обысков изъяли производственные комплексы асфальтобетонного завода, грузовые автомобили, бульдозер-погрузчик, экскаватор.