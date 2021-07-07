Убытки государству составили 9 млн грн. СБУ разоблачила злоупотребления на ремонте аэропорта Запорожье

Чиновник КП "Международный аэропорт Запорожье" проигнорировал выполнение некачественного ремонта взлетно-посадочной полосы, который делали еще в 2017–2018 годах.

"Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику за гарантийным случаем, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих же участков", – сообщили в СБУ.

По версии следствия, это привело к двойной уплате стоимости ремонтных работ и, как следствие, к 9 млн грн убытков государственному бюджету.