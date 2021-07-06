СБУ проведет в Харькове и области антитеррористические учения, правоохранители могут проверять документы

Во время учений могут досматривать автомобили Фото: ssu.gov.ua

СБУ попросила жителей и гостей Харькова и области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Во время учений сотрудники могут проводить ограничительные мероприятия на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта. Поэтому спецслужба просит жителей региона иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", – предупредили в СБУ.