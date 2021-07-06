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СБУ проведет в Харькове и области антитеррористические учения, правоохранители могут проверять документы

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Во время учений могут досматривать автомобили
Во время учений могут досматривать автомобили
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины проведет 6 июля в Харькове и Харьковской области плановые антитеррористические учения в условиях, максимально приближенных к реальным. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр управления СБУ в Харьковской области.

СБУ попросила жителей и гостей Харькова и области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/129119442680810

Во время учений сотрудники могут проводить ограничительные мероприятия на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта. Поэтому спецслужба просит жителей региона иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", – предупредили в СБУ.

Контекст:

В середине апреля СБУ провела антитеррористические учения в Херсонской и Харьковской областях, 20–23 апреля – в Одессе, 12–14 мая во Львовской области, в ночь на 28 мая – в киевском метро, 31 мая – в районе ООС на Донбассе, 16 июня – в Николаевской области, а 23 июня – в Херсоне. 4 июля СБУ провела антитеррористические учения в центральной синагоге Киева.

В конце апреля на фоне усиления активности российских войск возле границы Украины, а также эскалации на Донбассе СБУ сообщила, что проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве регионов Украины.

Теги: СБУ, Харьков, Харьковская область, правоохранители, учения, проверки
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