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СБУ провела антитеррористические учения в центральной синагоге Киева. Фоторепортаж

Сегодня 15.57
Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля провела антитеррористические учения в помещении синагоги в Киеве. Об этом 4 июля сообщил пресс-центр СБУ в Facebook. "По легенде учений условные террористы захватили в заложники чрезвычайного и полномочного посла Израиля и верующих, которые находились в помещении синагоги. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях", – отметили в сообщении. В ходе учений, которые СБУ анонсировала ранее, спецназ освободил заложников и задержал условных террористов.
Теги: Киев, СБУ, Израиль, заложники, террористы, учения, синагога, Служба безопасности Украины
 

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