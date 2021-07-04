СБУ провела антитеррористические учения в центральной синагоге Киева. Фоторепортаж
Фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області / Facebook
Фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області / Facebook
Фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області / Facebook
Фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області / Facebook
Фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області / Facebook
Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля провела антитеррористические учения в помещении синагоги в Киеве. Об этом 4 июля сообщил
пресс-центр СБУ в Facebook.
"По легенде учений условные террористы захватили в заложники чрезвычайного и полномочного посла Израиля и верующих, которые находились в помещении синагоги. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях", – отметили в сообщении.
В ходе учений, которые СБУ анонсировала ранее
, спецназ освободил заложников и задержал условных террористов.