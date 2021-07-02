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Окружной админсуд Киева начал рассматривать иск рэпера Morgenshtern к СБУ

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Суд дал ход иску Валеева
Суд дал ход иску Валеева
Фото: morgen_shtern / Instagram

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэпера Алишера Валеева (сценическое имя – Morgenshtern) к Службе безопасности Украины из-за внесения его в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Музыкант просит суд признать действия СБУ противоправными и истребовать у СБУ постановление о запрете ему на въезд в Украину. Также Morgenshtern просит признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры о внесении его в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, изданный на основании обращения СБУ.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства – без уведомления участников дела.

В суде напомнили, что решением от 22 июня оставили иск Валеева без движения, так как он был не совсем правильно подан. Однако истец устранил недостатки в указанные сроки, и сейчас исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины.

Контекст:

28 апреля Morgenshtern был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ отмечали, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.

У исполнителя летом этого года были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Однако 20 апреля, за два дня до отправки СБУ письма в Минкульт, Morgenshtern заявлял об их отмене. "Особенно после истории с Одессой... Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – сказал рэпер.

17 июня стало известно, что Валеев подал иск в Окружной админсуд Киева, в котором обжаловал решение Службы безопасности Украины о включении его в список лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины. СБУ заявила о готовности отстаивать свою позицию в суде.

Morgenshtern во время выступления в Одессе 4 декабря 2019 года назвал "...баной показухой" объявление траура в Украине после пожара, в результате которого погибло 16 человек, 31 пострадал.

В интервью блогеру Юрию Дудю в 2020 году Morgenshtern называл президента РФ Владимира Путина "красавчиком". "Путин – красавчик не потому, что он сделал что-то для страны крутое или что суперправит отлично. Просто круто, мощный мужик – и все. Прикинь, ты Путин, тебя знает весь мир. Круто, молодец. Прошел жизнь – какой следующий уровень? Респект. Это не про какие-то политические действия, а просто человек", – заявлял он.

Теги: СБУ, Минкульт, рэпер, музыкант, Окружной админсуд Киева, иск, суд, Morgenshtern, ОАСК
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