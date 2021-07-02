Окружной админсуд Киева начал рассматривать иск рэпера Morgenshtern к СБУ

Музыкант просит суд признать действия СБУ противоправными и истребовать у СБУ постановление о запрете ему на въезд в Украину. Также Morgenshtern просит признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры о внесении его в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, изданный на основании обращения СБУ.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства – без уведомления участников дела.

В суде напомнили, что решением от 22 июня оставили иск Валеева без движения, так как он был не совсем правильно подан. Однако истец устранил недостатки в указанные сроки, и сейчас исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины.