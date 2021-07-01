СБУ разоблачила схему привлечения специалистов из Украины к работе на военных объектах России

Украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работам по заказу министерства обороны и пограничных сил ФСБ.

По информации спецслужбы, к схеме привлекли бывшего работника одного из конструкторских бюро госконцерна "Укроборонпром". Инженер-технолог участвовал в обеспечении качества и оказании технической помощи при строительстве противодиверсионного катера для пограничных сил ФСБ и понтона для нужд военно-морского флота РФ, отметили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34–85 тыс. грн), ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.