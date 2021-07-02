СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области

Задержанная женщина в 2014 году участвовала в организации "референдума" в Попасной. Она подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", а также координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования.

"После освобождения Попасной силами АТО злоумышленница сбежала в РФ и скрывалась там от следствия", – сообщили в СБУ.

После побега ей заочно сообщили о подозрении, а также объявили в розыск. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, а также проверяют причастность задержанной к другим преступлениям против государства.

СБУ также объявила в общегосударственный розыск бывшего депутата горсовета Золотого, который в 2014 году возглавлял "избирательную комиссию" во время "референдума" в городе. Он скрывается на оккупированной территории Луганской области.