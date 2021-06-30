СБУ пресекла схему присвоения имущества стратегического госпредприятия

Отмечается, что в ходе досудебного расследования были задокументированы факты формирования руководством госпредприятия искусственной кредиторской задолженности, залогом в которой выступало имущество "Сумихімпром". На кредитные средства приобреталось сырье по завышенным ценам.

Правоохранители установили, что начатая в 2012 году процедура санации госпредприятия не соответствовала требованиям законодательства, из-за чего задолженность увеличивалась.

"Действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств ПАО "Сумихімпром" на сумму более 2 млрд грн, невыплате государству дивидендов и фактическому исключению законной приватизации общества", – сообщили в СБУ.

По выявленным фактам возбужденно уголовное производство. По местам проживания и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяли черновую бухгалтерию.

На имущество "Сумихімпром" суд наложил арест с целью недопущения незаконного отчуждения стратегического госпредприятия.

Следствие продолжает устанавливать всех причастных к схеме лиц.