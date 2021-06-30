Содействовали оккупации Крыма. СБУ передала в суд производства в отношении руководителей "Украинского выбора"

Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет Фото: depositphotos.com

Речь идет о председателях инициативных групп "Украинского выбора" в Севастополе Александре Синявском и Иване Комелове.

"Досудебным расследованием установлено, что фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение указанного НЗФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" "Славянский щит", – отметили в СБУ.

Они выполняли противоправные приказы руководства незаконного формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума в Крыму в марте 2014 года.

"За указанную преступную деятельность представители государства-оккупанта наградили подозреваемых ведомственными медалями "За возвращение Крыма", – рассказали правоохранители.

Обвинительные акты по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, направлены в суд.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.