Содействовали оккупации Крыма. СБУ передала в суд производства в отношении руководителей "Украинского выбора"

Речь идет о председателях инициативных групп "Украинского выбора" в Севастополе Александре Синявском и Иване Комелове.
"Досудебным расследованием установлено, что фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение указанного НЗФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" "Славянский щит", – отметили в СБУ.
Они выполняли противоправные приказы руководства незаконного формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума в Крыму в марте 2014 года.
"За указанную преступную деятельность представители государства-оккупанта наградили подозреваемых ведомственными медалями "За возвращение Крыма", – рассказали правоохранители.
Обвинительные акты по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, направлены в суд.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
"Украинский выбор" был создан 20 декабря 2011 года. Инициатор его создания и лидер – народный депутат, глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.
В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляли, что с 24 марта 2014 года территориальный совет движения "Украинский выбор" в Крыму прекратил свою деятельность. Однако в 2014 году на первомайской демонстрации в Симферополе шла отдельная колонна "Украинского выбора" с портретами Медведчука и лозунгами "Путин – гарант мира и стабильности в многонациональном Крыму".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.