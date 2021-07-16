"Укрзалізниця" во втором квартале получила 227 млн грн прибыли. В 2020 году за этот период компания понесла 1,8 млрд грн убытков

При этом за аналогичный период 2020 года "Укрзалізниця" понесла 1,8 млрд грн убытков.

В текущем году компания третий месяц подряд работает с положительным финансовым результатом. По итогам июня "Укрзалізниця" получила 153 млн грн прибыли.

"Сохраняем положительную тенденцию и уже третий месяц подряд заканчиваем с прибылью. Важно, что с каждым месяцем наращиваем этот показатель. И если в апреле он составлял 35 млн грн, в мае – почти 39 млн грн, то в июне – 153 млн грн. Со стартом сезона перевозок нового урожая зерновых рассчитываем увеличить прибыль. Также рассчитываем и на изменение структуры тарифов на грузовые перевозки", – сказал Юрик.

В компании отметили, что улучшать показатели удается благодаря внедрению антикризисного плана, улучшению операционной работы в грузовом сегменте, увеличению объемов грузовых перевозок, а также ослаблению карантинных мероприятий в Украине.