"Укрзалізниця" во втором квартале получила 227 млн грн прибыли. В 2020 году за этот период компания понесла 1,8 млрд грн убытков

При этом за аналогичный период 2020 года "Укрзалізниця" понесла 1,8 млрд грн убытков.
В текущем году компания третий месяц подряд работает с положительным финансовым результатом. По итогам июня "Укрзалізниця" получила 153 млн грн прибыли.
"Сохраняем положительную тенденцию и уже третий месяц подряд заканчиваем с прибылью. Важно, что с каждым месяцем наращиваем этот показатель. И если в апреле он составлял 35 млн грн, в мае – почти 39 млн грн, то в июне – 153 млн грн. Со стартом сезона перевозок нового урожая зерновых рассчитываем увеличить прибыль. Также рассчитываем и на изменение структуры тарифов на грузовые перевозки", – сказал Юрик.
В компании отметили, что улучшать показатели удается благодаря внедрению антикризисного плана, улучшению операционной работы в грузовом сегменте, увеличению объемов грузовых перевозок, а также ослаблению карантинных мероприятий в Украине.
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.
В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.
В июле "Апостроф" сообщил со ссылкой на источники в Министерстве инфраструктуры, что "Укрзалізниця" на неопределенное время заморозила выплаты ряда премиальных начислений, но выплатила 750 млн дивидендов Кабинету Министров за 2019 год, оплату которых в бюджет ранее отложили из-за пандемии.