"Укрзалізниця" одолжила на международном рынке $300 млн на срок до 2026 года

Конечный срок погашения средств – 2026 год.

"Ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года. Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества – спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, которые в основном представляют Великобританию и Швейцарию", – говорится в сообщении.

Привлеченные средства намерены направить "на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность".

"Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля "Укрзалізниці", а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг", – подчеркнули в компании.