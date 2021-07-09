"Укрзалізниця" одолжила на международном рынке $300 млн на срок до 2026 года

Конечный срок погашения средств – 2026 год.
"Ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года. Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества – спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, которые в основном представляют Великобританию и Швейцарию", – говорится в сообщении.
Привлеченные средства намерены направить "на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность".
"Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля "Укрзалізниці", а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг", – подчеркнули в компании.
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.
В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.
В июле "Апостроф" сообщил со ссылкой на источники в Министерстве инфраструктуры, что "Укрзалізниця" на неопределенное время заморозила выплаты ряда премиальных начислений, но выплатила 750 млн дивидендов Кабинету Министров за 2019 год, оплату которых в бюджет ранее отложили из-за пандемии.