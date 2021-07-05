"Укрзалізниця" в июне этого года перевезла больше грузов, чем в июне докризисного 2019-го

По данным "Укрзалізниці", в июне этого года среднесуточная нагрузка составила 721 тыс. тонн Фото: depositphotos.com

В июне этого года среднесуточная нагрузка составила 721 тыс. тонн, что на 9% больше, чем в 2020 году, и на 5% выше, чем в доэпидемическом 2019-м.

Помимо этого, по итогам первого полугодия "Укрзалізниця" увеличила среднесуточную нагрузку почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 689,6 тыс. тонн.

"Показатель оборота грузового вагона по результатам шести месяцев этого года достиг исторического минимума, что, безусловно, является положительным маркером повышения эффективности управления подвижным процессом… Впереди работа на развитие и получение дополнительных доходов от нашего основного бизнеса для компании и экономики Украины", – сказал Юрик.