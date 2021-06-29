"Укрзалізниця" назначила поезд "Интерсити" "Киев – Тернополь"

Поезд будет находиться в пути шесть часов Фото: depositphotos.com

Из Киева новый поезд начнет курсировать со 2 июля, из Тернополя – с 3 июля.

Из столицы поезд будет отправляться ежедневно в 16.41 и прибывать в Тернополь в 22.47. В обратном направлении он будет отправляться также ежедневно в 4.00 и прибывать в Киев в 10.03.

"Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске, поэтому пассажиры смогут быстро (всего шесть часов в пути) и удобно добраться из Тернополя до столицы и наоборот", – говорится в сообщении.

Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.