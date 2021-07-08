"Укрзалізниця" заморозила выплату премий – СМИ

Издание отмечает, что, исходя из формулировок распоряжения, такое решение связано с тяжелым финансовым положением компании. По информации инсайдера, "Укрзалізниця" была вынуждена взять кредит на более чем 900 млн грн для выплаты основной части зарплаты.

"Апостроф" ссылается на копию письма главы правления "Укрзалізниці" Ивана Юрика главному бухгалтеру предприятия, руководителям и главным бухгалтерам структурных подразделений от 5 июля 2021 года. Согласно документу, ряд премий и надбавок, которые регулярно получают сотрудники компании, будут заморожены на неопределенный срок. Выплаты за апрель – июнь 2021 года будут сделаны только по особому указанию руководства, с целью "сбалансирования расходов в первой половине июля".

"Это далеко не первая ситуация, когда компания подходит критически близко к невыполнению своих даже базовых обязательств перед сотрудниками и начинает задерживать зарплату. Например, в марте профсоюзы уже обращались с требованием о погашении долгов и повышении зарплат к предшественнику Юрика Владимиру Жмаку. Уже после смены руководства Юрик даже обещал выполнить требования и повысить зарплаты рабочим на 10%, но, судя по всему, компании сейчас не до выполнения социальных обещаний", – отмечает издание.

750 млн грн дивидендов – это 30% чистой прибыли за 2019 год, пишут журналисты, при этом 1,7 млрд грн чистой прибыли пошли на погашение убытков предыдущих лет. За первые три месяца 2021 года убыток составил такую же сумму – 1,7 млрд грн, за 2020 год компания получила 11,9 млрд грн убытков. Обязательства превышают активы на 17 млрд грн, то есть фактически компания является банкротом, подчеркивает "Апостроф".

Авторы статьи отмечают, что кредитная задолженность – одна из ключевых проблем "Укрзалізниці": компания имеет около 37 млрд грн долгов перед ЕБРР, "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Сбербанком", "Альфа-Банком" и другими финучреждениями. Кредиты предприятие часто реструктуризирует в последний момент, из-за чего его рейтинги в международных агентствах падают.

"Апостроф" напомнил, что президент Владимир Зеленский отмечал эту проблему.

"Сейчас мы, прежде всего правительство, снова оказываем давление, чтобы уволить руководство "Укрзалізниці". И это будет постоянно, пока не сменятся все звенья, начиная с высшего и до низших. Потому что это предприятие является банкротом уже много лет. И только силой, посадками можно навести там порядок", – сказал он.

"Тем не менее в УЗ, по всей видимости, решили игнорировать требования Банковой и вместо перераспределения внутренних резервов вновь вышли на рынок заимствований, вгоняя предприятия в еще большую долговую яму", – говорится в материале "Апострофа".