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Мининфраструктуры должно завершить реформу "Укрзалізниці" и только потом разбираться со структурой тарифов на грузоперевозки – эксперт

Владимир Гусак: Там, где это возможно, тарифы будут регулироваться рынком
Владимир Гусак: Там, где это возможно, тарифы будут регулироваться рынком
Фото: gmk.center

"Укрзалізниця" не должна перекладывать свои финансовые проблемы на бизнес, заявил в комментарии порталу "Хвиля" гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Вызывает настороженность желание как-то изменить тарифы, причем в сторону повышения, основываясь на нынешнем тарифном руководстве и нынешней модели "Укрзалізниці", которая давно устарела. Мы неоднократно говорили о том, что все-таки необходимо завершить реформу "Укрзалізниці", которая предусмотрена и жизненной необходимостью, и европейскими обязательствами Украины, и здравым смыслом", – отметил эксперт.

Он убежден, что компанию необходимо реорганизовать, разделив на несколько операторов: инфраструктуры, пассажирских и грузовых перевозок. Только после этого, считает Гусак, можно начинать разговор о пересмотре тарифов.

"Там, где это возможно, тарифы будут регулироваться рынком, прежде всего в сегменте грузовых перевозок, где возможна конкуренция. Ну и отдельно, после реформирования и после выделения оператора инфраструктуры в отдельную компанию, благодаря чему четко станут понятны и затраты, и эффективность различных станций, различных участков железнодорожного пути. Тогда только можно вести речь о тарифах", – сказал Гусак.

Эксперт считает, что реформой сейчас никто не хочет заниматься, вместо этого наблюдательный совет и правление собираются в очередной раз повышать тарифы на грузовые перевозки по железной дороге. При этом компания за последние годы потеряла значительный объем грузоперевозок, потому что бизнес находит альтернативные и более выгодные варианты, а новое повышение цен усилит эту тенденцию.

"За последние несколько лет "Укрзалізниця" потеряла 30–40 миллионов грузоперевозок. Это примерно 10%. И это не из-за экономического спада, потому что потенциальные клиенты "Укрзалізниці" переходят на альтернативные виды транспорта, прежде всего на автомобильный. За этот же период автомобильные перевозки в Украине выросли на 20–30%. Клиенты просто бегут от "Укрзалізниці". Безусловно, каждое новое повышение тарифов – это очередная потеря грузопотока, это очередная потеря доходов", – заявил Гусак.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало.

Теги: Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, доходы, тарифы, финансы, перевозки, Мининфраструктуры, реформа, инфраструктура, грузоперевозки, пассажиры, Владимир Гусак
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